La ex mujer de Jorge Lanata recordó en diálogo con Teleshow que el año pasado y a principios de este 2017 ya había sufrido dos robos en el local que tiene en Recoleta. "La verdad es que cansa, de todas maneras yo sigo haciendo denuncias policial, aunque después no pase nada, yo voy y denuncio. Hoy todavía no fui, pero apenas me desocupe voy a la comisaría".