–Uff. Yo creo que lo más difícil es, como siempre, la lucha con uno mismo. Uno piensa que lo más difícil son los obstáculos de afuera, o sea, salgo yo con mi canción, voy con mi disco a la compañía y espero que me acepten; después, que suene en la radio y después espero que llegue al número uno. Llega. Después espero ganarme un Grammy; me gané el Grammy. Y ahora quiero otro Grammy, y espero ir a cantar a no sé dónde… La lucha por eso es lo más difícil en la música, pero no. Lo más difícil es uno mismo: cómo piensa, lo que va sintiendo, porque no todos los días son sábados, también existe el domingo, también existe el martes, y no todos los días son para mí, que yo soy un enfermo de la música y de los recitales. No vivís arriba de un escenario. ¿Qué hacés con todo eso? ¿Cómo manejás tu vida en relación a la música? Porque la música te ocupa mucho, te ocupa 24 horas, no es sólo en el momento en el que agarrás la guitarra y hacés "la la la la", sino que todo el tiempo estás pensando, estás como muy concentrado en eso. Llevarlo a lo cotidiano es lo más difícil. Cuando uno puede balancear eso, le va a ir muy bien.