En un primer contacto, el representante del cantante negó a dicho medio la información que detalla Carbonell en su libro: "Llevo 40 años con Perales y no hay dinero en el mundo para que cante la misma canción ni cinco veces". Sin embargo, al ser consultado por segunda vez por La Vanguardia.com – tras haber conversado con Perales sobre el tema – manifestó: "Al hablar con Perales le he dicho que ponía la mano en el fuego por él, pero me ha contestado entre risas que no la ponga vaya a ser que me queme. Algo de eso pasó, pero es una cosa que se ha ido desvirtuando con los años y no es como se cuenta. Parece ser que hace no menos de 40 años participó en una fiesta privada donde cantaba él con más artistas -prefiere no dar nombres- y no tiene ni idea si Pablo Escobar estaba allí presente o ni siquiera si la casa era suya".