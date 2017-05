"Tengo la edad que tengo. He hecho la carrera que he hecho. Voy a cerrar el ciclo con una película y una obra de teatro magníficas. No es el final de una vida, sino el de una carrera. Al haber organizado competiciones de boxeo, he visto hombres que lamentaban haber hecho más combates de la cuenta. ¡No será así!", dijo el martes a la AFP este actor admirado por su instinto y carisma.