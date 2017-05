De la casa de Gran Hermano a operar en un hospital público: la historia de Daniela Rocca

"Tuve un par de experiencias que no me gustaron. El ambiente no me agradaba mucho porque para hacer algo siempre te pedían otras cosas. Nada en particular, quiero decir, nunca me ofrecieron nada raro pero una se da cuenta para qué la llaman y no me interesaba. Todo lo que hice fue porque me gustaba la idea y nada más. Algunas cosas me las pagaron, otras no. Iba a los programas de la mañana y me divertía, en los desfiles me pagaban bien y me gustaba. Me divirtió en el momento y cuando me dejó de divertir, chau".