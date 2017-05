El genio de @chrisjespinal de @Wynwell está en Buenos Aires y tuve el placer de entrenar con él! Hicimos una clase para estirar y tonificar a la vez, increíbleee 🙌🏽🙌🏽🙌🏽

A post shared by Jesica Cirio Oficial (@jesicacirio) on May 4, 2017 at 4:15pm PDT