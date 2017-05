Cuando le preguntaron si el embarazo disminuyó el deseo sexual en la pareja, la actriz contestó: "A mí nunca me pasó eso. Al principio quizás sí porque te sentís mal y no te dan ganas. Pero después pasa. Cada embarazo es distinto. Ahora estoy igual con la diferencia de que con tantas horas de trabajo llego mucho más cansada a la noche (…). Pero ahora buscamos otros momentos. Los dos somos muy pegotes, nos gustamos y nos lo decimos permanentemente. Rami me súper piropea, me hace sentir linda, única y me dice cosas que no puedo contar".