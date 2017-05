"Mi enano GIGANTE. Un día como hoy, hace 8 años atrás, después de casi 23 horas de trabajo de parto, en Alemania, nos hiciste papás por primera vez. Tu primer llanto como el de todo bebé que nace, llenó de vida ese quirófano. Tu calor junto a mi pecho cuando nos conectamos fuera de la panza, me desbordó de amor. A lo largo de los años he reconocido en él una serie de características que me hacen ver el ser especial que sos. Podría pensarse que es normal que piense así porque soy su mamá, pero la bondad, generosidad, sensibilidad, cortesía, nobleza y sentido universal por las preocupaciones o dolores ajenos, me hacen creer firmemente que Bastian vino a este mundo no solo para enorgullecernos a quienes lo amamos, sino siguiendo mi intuición estoy absolutamente segura que llegará a ser un hombre que con el favor de Dios moverá cimientos, pensamientos y acciones favorables a otros", manifiesta la mujer de Demichelis en el primer tramo del mensaje.