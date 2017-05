Poseedora de unas curvas exuberantes, saludablemente lejos de los cánones de mujeres excesivamente delgadas, Belu dice que su cuerpo es "una tómbola" que se adecua a sus diferentes estados de ánimo. "No me importa el qué dirán y me doy todos los gustos: me permito estar gorda cuando así sucede, y no me condeno por eso. Hubo una época en la que estuve detonada, y volvería a estarlo", confiesa.