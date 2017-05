Por otro lado, se refirió a su participación en Polémica en el bar, que comenzará el próximo lunes a las 20 por América: "A mí lo que me gusta de Polémica y de su actualidad es que me permite volver al humor y los sketch. Lo que hice con Gerardo (Sofovich) produjo una bisagra en mi carrera, me dio mucha popularidad y ejercicio. Ahora con Mariano (Iúdica) también tenemos mucha química, estoy en un momento de mi vida en el que necesito volver a la actuación".