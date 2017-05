-¿Quienes pueden participar de la obra?

-Todo aquel que quiera divertirse. La idea es que el espectador disfrute de la experiencia en todo momento, que no tenga ni un solo segundo de aburrimiento, ni de incomodidad. Es por esto que lo primero que le decimos al espectador para que se sienta cómodo y seguro es que no correrá ningún tipo de riesgos, ya que algunos se acercan con con muchas dudas pero a los pocos minutos ya están sonriendo y disfrutando, ya que el espectador está continuamente contenido, y no atraviesa ningún momento o situación que suponga un riesgo o peligro.