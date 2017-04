En referencia al reconocido protagonista de Ciudadano Ilustre, Awada no sólo lo acusó de "cagarle" la mujer (Marina Borensztein, hija de Tato Bores) a su papá cuando compartían una obra de teatro, sino que después de eso "me bajó de muchos proyectos, no quiere trabajar conmigo, además yo tampoco, lo escupiría, además no me parece buen actor". Si bien toda la situación se manejó con un perfil muy bajo, "yo lo hubiera incendiado", dijo.