—Cuando me regalaron mi primera bicicleta… Tendría nueve o diez años. Cuando mi viejo me festejaba los cumpleaños, a los 12, los 15. Son hechos que me cambiaron, que me hicieron crecer como persona. Cuando tuve mi primera vez en el amor: a los 18. Después… un cambio grande en mi vida sucedió cuando la conocí a Graciela (Alfano), a los 22: aprendí, recorrí, viajé, hicimos muchas cosas juntos, muchos cursos, estudiamos mucho teatro. Cuando me separé fue un quiebre abrupto también, porque me encontré con el hecho de que no sabía cómo iba a seguir mi vida. Y siguió muy bien. Soy muy constante en los cambios: al principio me desacomodan pero después no me asustan.