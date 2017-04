Por otra parte, Tinelli se refirió a su posible lanzamiento en la arena política. "No es algo que descarto, cosa que para mí ya es importante. Pero creo que si decido hacerlo en algún momento, me parece que lo tengo que trabajar mucho, tengo que estudiar, tengo que aprender un montón de cosas que todavía me faltan. Uno puede tener la sensibilidad de un montón de factores políticos, sociales y económicos, pero me parece que uno tiene que trabajar, capacitarse y estudiar para competir en un lugar tan importante como el hecho de ser político o aspirar a un lugar de diputado, senador, de presidente, lo que sea. Agradezco a todos los que me dicen que lo tengo que hacer en algún momento, pero hoy estoy con la cabeza en esto pero no lo descarto en un futuro".