No le falta razón a Luisa: el tiempo pasa rápido… Aquel video del exabrupto sirvió como relanzamiento, y mucho sucedió en su vida desde entonces. Y hoy se arrepiente de algunas cosas que dijo ese día, pero de otras… bueno, de otras no tantas. "Igual ni me hice el búnker, ni me compré la pistola, y tampoco me mudé…", avisa, con un tono sereno.