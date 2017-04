-Yo creo que mirándolas desde otro punto de vista, esas son las cosas que hacen a un artista verdaderamente grande. Esos artistas que yo admiro, que siempre hemos visto triunfar sobre el escenario, que dedican tiempo a gente que tanto lo necesitan cuando están fuera del escenario. Eso es lo que siempre he tenido como prioridad desde que comencé mi carrera, dar, no solo es recibir, sino dar. Desde hace muchos años vengo a tratar con los niños, con los niños que están sufriendo de cáncer, y a tratar de poner mi granito de arena en lo que pueda para generar conciencia, para ayudar en diferentes campañas y recibir este premio "Espíritu de Esperanza" es un premio que para mí significa todo, significa mucho. En cierto punto, me dan más ganas, más hambre, para seguir trabajando y ayudando a los niños.