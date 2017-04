Alves fue quien inició la llamada con el objetivo de reclamarle dinero a Traut, después de haber pagado 20 mil pesos por un tema que no se aclara en la conversación. "Nico, venimos con este tema desde que saltó el quilombo. Yo puse el pecho, puse todo y nada, no me podés cagar así", le recriminó Alves. Y siguió: "Me dejaste recontra en bolas y desapareciste. Eso no se hace".