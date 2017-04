1 Botella de agua tónica

1 Bolsa de nachos o chips salados

1 Tarjeta postal local (Ej: Buenos Aires, Argentina, etc.)

1 Botella del jugo de la marca inglesa "Robinsons" (No de sabor limón)

1 Botella de 2 litros de leche reducida en grasas (2%)

6 Latas de gaseosas

24 Botellas de agua mineral sin gas

1 racimo de bananas

1 Pepino cortado en rodajas

1 Paquete de Pistachos

1 selección de Fiambres (Jamón de Parma o Prosciutto, Salame. FIAMBRES DE LA MEJOR Y ALTA CALIDAD)

1 Frasco o bowl de tomates secos

1 Frasco o bowl de aceitunes mixtas (verdes y negras)

Selección de Frutas frescas cortadas en rodajas: Ananá, Melón, Frutillas, etc.

1 frasco o pote de Hummus

1 salsa a elección para untar y vegetales en cortados como por ejemplo: zanahorias, pepinos y brócoli.

1 Chocolate amargo de buena calidad (70% Cacao).

1 Frasco de Miel marca la marca neozelandés "Manuka" (UMF +10)

2 Limones

1 Jengibre

1 pava eléctrica o maquina de café y té con té (marca Twinnings de Limón y de Jengibre) y café, azúcar, edulcorante, cuchillos, tenedores, cucharas, tazas, vasos, platos, servilletas, 4 copas de vino y destapador de botellas.