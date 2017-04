Eso sí, en la mañana del martes Doman y Von Brocke se cruzaron muy fuerte al aire, mostrando por primera vez en vivo los trapos sucios de su divorcio. "Menos mal que me caso mañana…", dijo Evelyn en medio del entredicho, ¿y en un palito a su ex marido? No, esa parece una etapa cerrada. ¿O no?