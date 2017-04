En una entrevista con Teleshow, Mariano reveló cómo se enteró de la llegada de Alma: "Mi hija fue la que me dijo… 'papá, ¿vos vas a tener otro hijo?'. Con Camila teníamos muchas ganas porque nos enamoramos a primera vista y profundamente. Ni sabíamos que estábamos 'embarazados'. Entonces le respondo: 'no, hija ¿por qué?'. 'Porque Camila es joven, ustedes están enamorados', me dijo. 'No, hija, la verdad que no, si no te lo digo. Vas a ser la primera en enterarte', le dije. Y, de hecho, fueron los primeros en enterarse. Y le dije a Cami: 'Vamos a hacernos un test de embarazo porque no sé por qué…' ese día. Y, dicho y hecho, estaba embarazada".