Las chicas del clima ¿llegaron a la televisión para quedarse?: la opinión de los meteorólogos

El profesional de C5N brindó su punto de vista sobre esta moda: "Nunca lo había analizado porque no está mal que lleguen chicas a la profesión. No deja de ser todo una gran cuestión de entertainment y, yendo a una opinión más profesional, si una chica o una modelo llega a desplazar o desplaza a un profesional con todos sus títulos académicos, el que tiene que dar explicaciones es el profesional, no la chica". Ángeli contó a Teleshow que, según su visión, no debe haber una "opinión simplista", a pesar de que "a muchos colegas les puede molestar", lo cierto para él es que "debería haber algún tipo de autocrítica en la comunidad meteorológica porque más allá de una moda es una cuestión puntual, esto no sucede ni con un médico ni con un arquitecto".