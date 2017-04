Pero no faltaron los elogios al ex puntero derecho -como se decía antes- de River, Boca y Atalanta, entre otros equipos. Y desde aquí nos sumamos a esos comentarios positivos. Porque vale decir que a los 50 años -los cumplió el 9 de enero- el Claudio Paul está intacto. Y tal vez así se vistan en el Viejo Continente, pero a nosotros no nos engañan: la remera que más linda le queda al Cani es la albiceleste.