Harry Waters tuvo su primer coqueteo con la música a los tres años. "Look mummy, there's an aeroplane up in the sky" (mira, mami, hay un avión en el cielo), se escucha a un tierno niño al comienzo del tema Goodbye blue sky, parte del álbum The Wall de Pink Floyd. Nada menos que la banda que su padre supo liderar. "Recuerdo que tenía tres o cuatro años. No tenía idea de lo que estaba haciendo. Grabé algunas línea solo frente al micrófono, no fue en un estudio", manifestó sobre aquella ocasión.