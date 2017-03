Un año antes, en febrero del 87, había salido en tapa de revistas el romance de Herrera con un gran amigo de Olmedo: Cacho Fontana. ¿Cómo estaba él? "Loco, hecho polvo, destruido… -le dijo a un periodista de la revista Gente que intentaba reportearlo-. Esto no es vida. Mirá lo que estoy comiendo: dos pedazos de pizza fría. ¿Querés un poco? Necesito masajes. Por suerte ahora me voy a mi casita de Punta del Este. ¿Qué me queda? ¿Tomarme tres botellas de vino por noche? O champagne. Siempre le digo al gordo Porcel: '¡Qué tarde descubrimos el champagne, gordo!' Salí, corréte, dejáme pasar, no quiero hablar de nada".