"Por supuesto que -como a cualquiera-, que diga eso me llena de alegría, porque a pesar de ser una separación fue muy lindo, incluso luego de la separación, hicimos el duelo y tuvimos una relación como la que siempre tuvimos, muy profunda, humana, muy tranquila, sin conflictos", enfatizó acerca de los dichos de su ex. Al tiempo que insistió que "esto me parece fantástico, y que Matías reconozca que esa relación fue la más importante, me da felicidad".