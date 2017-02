Tras su regreso a Buenos Aires, el humorista pasó por la peluquería y se animó a teñirse el cabello de rubio. "Nuevo look", escribió en su cuenta de Twitter junto a una foto en la que mostraba un pequeño adelanto. Paula Chaves, su ex compañera de trabajo, le contestó: "Me descompongoooooo. ¡Mássssss! Mostrá mássss rubio".