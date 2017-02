"Yo me veo todas las novelas del mundo, conozco una chica maravillosa que hizo de monja. Yo he sido y soy una gran admiradora tuya y te respeto porque me vi la novela íntegra y me encantó el final. Por fin vi el final de una gran novela, así que un aplauso para ella", expresó la cantante y apuntó su mirada a la estrella argentina.