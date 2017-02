Consultada sobre el mensaje que dejó en la red social, la conductora contó que en realidad fueron dos los zorros que la hicieron madrugar. "Casi me tiran abajo el ventanal", agregó, y enseguida aclaró que, por el momento no se viene un hermanito para Olivia y Baltazar. "Para el Día de los enamorados subí una foto en la que el vestido me hace cuadrada y parece que tuviese panza, pero no estoy embarazada ni mucho menos. Tengo un bebé de cuatro meses, por favor, todavía no. Igual, me encantaría seguir teniendo bebés", reveló.