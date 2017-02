Pero nada de eso funciona por sí mismo. "La realidad es que tengo una genética familiar a la cual le agradezco mucho", destaca Palmiero, juntando las palmas de sus manos e inclinándose, casi como en un saludo oriental. "No soy obsesiva del cuerpo. Me cuido un poco, pero no hago dieta: me doy mis gustos; postre, asado, pastas, mariscos, copa de vino, de champán. No en exceso, porque tampoco resiste mi hígado. Cirugías no, salvo las lolas. Pero el resto no, ¡cero! Eso sí que no me gusta".