"Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme, por lo que yo te quiero amor, al no tenerte así…". Algunos acompañando a La Mona Jiménez, otros tantos siguiendo la voz de El Potro Rodrigo Bueno, lo cierto es que no debe existir argentino que no haya cantado y saltado al ritmo pegadizo de este cuarteto, aunque más no fuera en un casamiento. Y sin embargo, el autor sería un español: José María Purón Picatoste.