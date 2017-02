Desde Córdoba, está viendo cómo sigue su año: "Tengo un proyecto para hacer un programa propio que ojalá salga, estoy buscando dónde ponerlo, es un programa para la juventud". Sin embargo, no descarta volver detrás de cámara: "Estoy escribiendo un guión chico para tele o cine, me gusta… después vemos si se genera o no. Empecé a estar delante de cámara porque la vida me llevó, no busqué ser famoso, odiaba ser famoso, me daba bronca y hoy me encanta porque es gratificante".