Cambio de mando: hasta el momento, el récord lo tenía la cantante de 24 años y ex pareja de Justin Bieber con una foto de junio de 2016 donde toma una famosa gaseosa que hasta el momento tiene 6,3 millones de likes. "Cuando tus letras están en la botella", escribió como epígrafe ya que en la botella que sostiene, de la que toma con una bombilla, dice "Eres la chispa", parte de la canción "Me & The Rhythm" de su aclamado álbum de 2015 titulado Revival.