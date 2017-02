Si bien aseguró "no voy a decir nada malo de Barby, sólo para preservar a mi hija", después de presentar a su bella novia, aseguró: "Conozco a 'Lu' hace ocho años de Río Negro. Yo organizaba desfiles allá y cuando la convocaba, me decía que no. Fue Reina en la Fiesta de la Vendimia 2011 y hoy trabaja en la Defensoría del Pueblo de General Roca. Siempre me gustó pero no me daba bola. En agosto nos reencontramos y empezamos a salir. Me enamoró porque tiene todo lo que le falta a Barby".