Más de 40 mil seguidores le dieron like a la imagen avalando el gusto de la it girl y alentando a que el susodicho se entere. Al haber cerrado sus comentarios, probablemente él, en el caso de haber visto el post, no podrá contestarle. ¿No será hora que vuelva a abrir los comments? Y si realmente quiere dejar a Eva Mendes, al menos por un rato, y conocer mejor "Lelé", ¿cómo lo logrará?