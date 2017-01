Estefanía es de Buenos Aires y trabaja como modelo, además de pertenecer al staff de bailarinas del programa de Marcelo Tinelli. También es estudiante de locución en ISEC. "Elegí una carrera que me gusta mucho, locución. Soy muy apasionada a la hora de elegir lo que me gusta. No me doy por vencida y ante todo soy muy perseverante a la hora de hacer todo, no me rindo nunca", dijo en una entrevista a Telenoche.