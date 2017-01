"Ya no sé que hacer, no sé con cuál quedarme, todas en la cama saben maltratarme. Me tienen bien, de sexo me tienen bien. Estoy enamorado de cuatro babies, siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo, ninguna me pone pero", dice la letra de la canción Cuatro babies, que quedó en el centro de la polémica por degradante contra la mujer. Sus temas hablan de sexo, principalmente. Sumado a su look de "chico malo", su perfil que encaja a la perfección con un "sex symbol" y la gran cantidad de temas grabados junto a artistas de larga trayectoria, fue la ecuación que resultó en una fama exponencial.