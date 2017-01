Candelaria Tinelli no va a dejar de tatuarse. Le guste a quién le guste, o no: a ella le da igual. Y no le falta razón: es su cuerpo. Le pertenece. Y dentro de esa fisonomía, muy pocos centímetros cuadrados de su piel todavía están al descubierto, vírgenes de tinta, desprovistos de un dibujo, una frase, un animal, lo que fuera. Por ahora.