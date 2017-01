En este momento, Ojeda se encuentra en Mar del Plata con el pequeño. Intentaron ponerse de acuerdo para que Dieguito Fernando pueda ver a su padre en Buenos Aires, pero luego de varias idas y vueltas no pudieron reencontrarse. Enojado por esta situación, el Diez afirmó que no se quedará de brazos cruzados y recurrirá a la Justicia para pedir la tenencia de su hijo: "Yo no me chupo más el dedo. Ahora directamente vamos a los abogados. Y si tengo que pedirlo a Dieguito, lo voy a pedir [la tenencia]".