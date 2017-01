"Si tengo una criatura, la cuido de la mejor manera, no sé si es hombre o mujer, es ser humano y el ser humano necesita amor, si no le das amor, se muere. Sería la prioridad y dedicarle el tiempo que necesita, uno no puede ser egoísta, si lo tenemos, lo tenemos bien y hay que darle lo que uno pueda dar. El ser humano necesita amor, con el amor curas, el amor me curó, me sacó del pánico. No es fácil, hay que conectarse con uno, es un laburito…", concluyó al respecto.