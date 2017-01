Aunque el tiempo pasa, al actor lo siguen parando en la calle por el film y hasta le cuentan los diálogos de la película (que él ya se había olvidado): "Me acuerdo sólo de la frase de la lechona porque me la repite la gente". Además, Disi no sólo actuó, sino que también escribió gran parte del libro, lo que le genera una doble satisfacción.