—Las dos cosas, tenía muchos deseos de ser padre y estoy pudiendo llevarlo adelante como me imaginaba en principio. Y de golpe ves… En las reuniones sociales me doy cuenta de que me vuelvo muy obsesivo, no me gusta que ande de brazo en brazo. Después, más en la intimidad, soy bastante relajado y me gusta que se ensucie y haga cosas. Tiene que ver mucho con toda mi crianza en Bariloche, no nos rompemos tan fácil como parece. Celeste [Cid] está muy comprometida con amamantar, entonces él está súper bien, creciendo y todo. Hace poco se le detectó que tiene una cosa que es más o menos común, que es alergia a la proteína de leche de vaca; entonces Celeste está teniendo que cuidar enormemente lo que come. Es un tema medio jodido porque no está del todo legislado cómo tiene que estar etiquetado en los alimentos. Hay muchos productos que uno no sabe que contienen leche y que sin embargo lo tienen oculto dentro de alguno de los saborizantes o alguna de las cosas. Es una especie de celiaquía para los niños, pero, sin embargo, no está legislado el cuidado necesario. El bebé, cuando entra la proteína en su cuerpo, la pasa muy mal, le salen granos, vomita, hay chicos que llegan a hacer caca con sangre. Es una cosa muy tremenda.