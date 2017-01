Y agregó: "Yo no tuve papá. No me dio bola nunca, siempre estuvo trabajando, nunca me prestó atención y hoy no tengo contacto. Viví con él hasta los 13 años. Quedó detenido seis años, fui dos veces a la cárcel a visitarlo, pero no me gustó, era horrible. Sola, mi mamá tuvo que salir a limpiar casas".