La belleza brota y florece, cuando somos quien deseamos ser. No lo que otros esperan que seamos. Una vida, una sola vida para elegir genuinamente de corazón, lo que nos haga feliz. Todo lo demás perderá peso e importancia cuando respetemos nuestro deseo de SER uno mismo. ✨ que tengan un muy buen fin de semana! ☮️

