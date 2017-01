Aunque tendrá su total apoyo si quiere ser actriz, Cabré asegura que no le gustaría que comience a trabajar en el medio siendo niña, como sí lo hizo él, por ejemplo: "Si quiere actuar actuará, en clases de teatro, pero un trabajo es otra cosa y no reniego, soy lo que soy gracias a lo que hice y a que mis papás me apoyaron, pero esto es un trabajo. Tiene muchas presiones, horarios, y no sé si es algo que quiero que ella viva. Insisto, soy feliz, soy un privilegiado de hacer lo que me gusta y vivir de esto, pero si me das a elegir y puede vivir la actuación como un juego, si quisiese hacer eso, lo vivirá como un juego no como un trabajo".