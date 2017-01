Además, asegura que siempre tuvo su característico sentido del humor y eso es lo que lo hace superar las cosas malas: "Gracias a esas cosas soy quien soy, trato de capitalizar todo, no me dedico a sufrir", dijo y dio un ejemplo: "Hice 1500 castings, entonces recibí 1400 'no' esos pueden ser dolorosos pero nunca tuve capacidad de frustración, me decían que no y pensaba 'bueno, no soy lo que quieren, pero no quiere decir que no sirva' Soy positivo, lo que no quiere decir que no la haya pasado mal".