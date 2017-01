-Pero, ¿no es liberador decirlo? Yo vi la obra dos veces y se hace un silencio… Nadie imaginaba una Adriana Aguirre así.

-Sí, se hace un silencio, se corta el aire con una navaja. Me cuesta muchísimo sobre todo no llorar en ese momento. Trato de no llorar porque soy una persona muy cerrada en cuanto a mi verdadera intimidad. Si bien hay cosas de mi vida privada que pasaron por la pelea (con Ricardo García) y el enojo, eso no me lastimó en absoluta al lado de lo que me lastima… No lo tengo asumido… No haber tenido un hijo. He tenido una vida espléndida, me ha ido bien en todos los aspectos que te puedas imaginar pero es mi frustración. Muscari no me obligó pero me dijo "si vos lo contás en un escenario la gente va a tener otra imagen de vos, va a pensar que sos una persona más humana". Yo no quería contar nada, quería trabajar de comediante y nada más. El dolor de mi vida fue eso, haber perdido un padre, no haber tenido un hijo. No quiero hablar de eso porque me duele mucho. Si lloraba no podía hablar, entonces (Muscari) me dijo "vos sos actriz, tenés que contar esto hablando".