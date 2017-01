6- Luna de Avellaneda (2004). "No sé ustedes, pero yo no tengo que recuperar mi dignidad, porque todavía no la perdí" es una de las frases que pronuncia Román Maldonado, el personaje que interpreta Darín, quien intenta que su emblemático club de barrio salga adelante. Con un romanticismo que conmueve, esta historia -también dirigida por Camapella- es una de las tantas obras que el actor argentino que hoy cumple 60 años ha llevado adelante con gran virtuosismo metiéndose en las grietas del costumbrismo nacional.