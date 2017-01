Tras ir a bailar a la disco Zebra, Federico y sus amigos -entre los que se encontraban técnicos de la obra- fueron al local de comida rápida. "Estaba repleto de gente -explicó Federico-. Y unos pibes atrás me dicen: 'Hey, te estás colando'. 'No me estoy colando, chicos, estoy comprando una hamburguesa, si ustedes se ortivan…'. Estaban borrachos algunos, me gritaban, y me vuela una trompada de atrás que me revienta la cabeza. Y ahí se armó una bataola terrible".