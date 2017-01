Con un look canchero y su nuevo rubio platinado, el hijo de Carmen Barbieri sonrío con mucha tranquilidad. Fue entonces cuando comentó que este coqueteo, esta suerte de preromance mediatizado tiene sus cosas en contra: "Me pasa mucho cuando voy a bailar que las minas no se me acercan a chamuyar, bueno alguna que otra sí, pero al nivel de: 'No, él está con Laura', le dicen las amigas. '¿Qué sabés?', le digo."