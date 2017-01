Así como se lee: actores… ¡pero también no actores! Esto quiere decir que es un casting abierto, que cualquiera que reúna las condiciones necesarias puede protagonizar una película que seguramente dará que hablar. No hace falta tener años de formación dramática y no haberse memorizado los diálogos de las grandes obras shakesperianas; alcanza, quizás, con tener lo que en el mundo del teatro y del cine llaman physique du rôle (físico para el papel) y, seguramente también y he aquí la cuestión, la mirada cínica y amenazante del joven Robledo Puch de principios de los 70.